صحة الكرخ: تحسن حالة 4 مصابين بفيروس كورونا ويستعدون لمغادرة المستشفى

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين، عن تحسن حالة اربعة مصابين بفيروس كورونا من ضمن 6 حالات اعلن عنها مؤخرا، مشيرة الى أنهم يستعدون لمغادرة مستشفى الفرات العام المخصص لمعالجة المصابين بالفيروس.

وقال مدير صحة الكرخ في تصريح صحفي إن آخر تحديث من مستشفى الفرات العام، هي اربعة من الحالات في صحة جيدة جدا ومهيئين لمغادرة المستشفى لكن بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية".

واضاف أن "الحالتين الخامسة والسادسة لامرأتين بعمر ٧٢ سنة والاخرى بعمر ٦٥ سنة تعانيان من امراض مزمنة وامراض سابقة وهما اليوم بحالة جيدة وتتحسنان تدريجياً".

وأعلنت وزارة الصحة، امس الأحد، عن تسجيل ست حالات اصابة بفايرس كورونا مؤكدة في بغداد والسليمانية، واكدت ان جميع المصابين كانوا مؤخرا في ايران.