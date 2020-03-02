القضاء: الإعدام مرتين لإرهابي عن جرائم خطف وقتل في الشرقاط

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الاثنين، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق "إرهابي" عن جرائم خطف وقتل في قضاء الشرقاط.

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعويين اثنتين لمدان واحد، الدعوى الاولى عن جريمة خطف وقتل عضو مجلس ناحية الساحل الايسر في قضاء الشرقاط، والدعوى الثانية عن جريمة خطف وقتل مسؤول الصحوة في قضاء الشرقاط".

وأضاف البيان، أن "المدان اعترف بالانتماء الى مايسمى عصابات داعش الارهابية بعدما ردد البيعة وارتدى الزي الافغاني وحمل السلاح واشترك في عدة عمليات اجرامية مع افراد مجموعته في مناطق الكيارة ومخمور ومصطفى بيجي"،

مبيناً أن "الاحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".