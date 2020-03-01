الحشد يعلن رفع 120 عبوة ناسفة شرق الموصل

أعلن الحشد الشعبي، الأحد، عن رفع 120 عبوة ناسفة من الأراضي الزراعية شرقي مدينة الموصل.

وذكر إعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء ٣٠ بالحشد الشعبي التابع الى قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تمكنت من رفع 120 عبوة ناسفة من الاراضي الزراعية في قرية ترجلة شرقي الموصل".

وأضاف أن "عملية رفع العبوات الناسفة جاءت بعد مناشدات المزارعين في تنظيف اراضيهم من المخلفات الحربية ابان سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي عليها".