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حكومة ميسان تقرر غلق دوائر حتى الخميس المقبل لمواجة فايروس كورونا


أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، الاحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فايروس كورونا المتجدد، بينها غلق دوائر حتى الخميس المقبل.

وقال المكتب الاعلامي لدواي في بيان إن "محافظ ميسان علي دوالي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية لغاية يوم الخميس ٢٠٢٠/٣/٥، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض اعداد الموظفين".

وأوعز دواي، بحسب البيان، بـ "منع المواطنين من زيارة المرضى في المستشفيات و اقتصار مرافق واحد مع المريض الراقد في المستشفى، وتخصيص مبلغ مالي ل‍مديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمه لتعفير الأماكن العامة"، مؤكداً، على "الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى".

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حكومة ميسان تقرر غلق دوائر حتى الخميس المقبل لمواجة فايروس كورونا
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