حرب: تصريح الحلبوسي بانتهاء مهلة علاوي تهرب من المسؤولية

اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، تصريح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن انتهاء مهلة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأنه تهرب من المسؤولية.

وقال حرب في تصريح صحفي إن “علاوي قدم كابينته الوزارية قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة له وفق القانون والدستور”، لافتا الى ان “عدم انعقاد جلسة البرلمان لا يتحمل مسؤوليتها علاوي إنما مجلس النواب الذي اخفق في عقد الجلسة”.

وأضاف أن “تصريح الحلبوسي بان يوم غد سيكون الموعد الأخير لمهلة علاوي الدستورية غير صحيح ويعد تهرب من المسؤولية”، مبينا أن “علاوي غير مخفق ولا يكلف غيره إلا بعد فشله داخل مجلس النواب عبر التصويت برفضه ورفض كابينته الوزارية”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أكد ، اليوم الأحد، أن مهلة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تنتهي غدا الاثنين