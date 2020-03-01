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تحقيق الكرخ: تصديق أقوال ثمانية متهمين بإدخال عملة مزورة إلى البلاد


أعلن المركز الإعلام لمجلس القضاء الأعلى، الأحد، تصديق محكمة تحقيق الكرخ أقوال ثمانية متهمين "عن جريمة ادخالهم أموالاً مزورة" من فئة اليورو إلى العراق لبيعها في الأسواق والتداول بها.

وقال المركز الإعلامي للمجلس، إن "محكمة تحقيق الكرخ وبالمشاركة مع القوات الأمنية رصدت مبلغاً قدره (740.000) خام مزوراً كان أحد المتهمين اتفق مع المجموعة على تصريفها والحصول على الأرباح بقيمة النصف".

وأضاف المركز في بيان، أن "المحكمة صدقت أقوال المتهمين وفقاً لأحكام المادة (281) من قانون العقوبات العراقي".

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