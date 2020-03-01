القبض على متهمين بالترويج للعملة المزيفة في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين بالترويج للعملة المزيفة بحوزتهما 14 مليون دينار عراقي و100 دولار أميركي في كركوك.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات في كركوك ألقت القبض على متهمين اثنين في مركز المحافظة يتاجران بالترويج وبيع العملة المزيفة".

وأوضح البيان، أنه تم "القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما١٤٠٠٠٠٠٠ أربعة عشر مليون دينار عراقي و ١٦٠٠ دولار أميركي، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مشترك ونصب كمين محكم للمتهمين، حيث تم احالتهما للجهات المختصة بعد تدوين أقوالهما".