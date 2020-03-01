التربية: تقليص الدوام في كركوك ونينوى وبابل

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، تقليص الدوام الرسمي في مديريات تربية كركوك ونينوى وبابل، كإجراء احترازي للوقاية من فايروس "كورونا".

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إنه "حسب توجيهات وزيرة التربية سها خليل العلي بك، والتي أعطت السلطة التقديرية للمديرين العامين في المحافظات وفق ما جاء بقرار خلية الأزمة، أعلنت مديريات التربية في كركوك ونينوى وبابل عن تقليص الدوام في مديرياتهم العامة".

وأضاف البيان، أن "مديرية تربية نينوى أوضحت أن الدوام في مديريتها سيقتصر على المدير العام والمعاونين ورؤساء الاقسام، فيما يكون دوام الموظفين بالتناوب خلال الأسبوع الحالي".

وتابع، أن "تربية محافظتي كركوك وبابل أعلنت تقليص الدوام في مديريتها بنسبة 50‎ %‎، مع التزام الموظفين باستعمال الكمامات والكفوف والتعقيم ووسائل الوقاية الصحية الأخرى لتفادي تداعيات انتشار فايروس كورونا، إذ سيتولى مديرو الدوائر تنظيم عمل الموظفين وفق النسبة المحددة للدوام بما يسهم بتقديم الخدمات لجميع مواطني كركوك، إلى جانب الاستغناء مؤقتاً عن البصمة في الدوام والاستعانة بسجلات الحضور".