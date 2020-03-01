الأخبار

الانبار تنفي تسجيل اي حالة إصابة بفيروس كورونا


نفت دائرة صحة الانبار، اليوم الاحد، تسجيل اي حالة اصابة بفيروس كورونا في مدينة الفلوجة او اي مدينة اخرى من مدن المحافظة.

وقال مدير عام صحة اﻻنبار خضير خلف شلال، في حديث صحفي "لاتوجد اي حالة إصابة بفيروس كورونا في الفلوجة اواي مدينة اخرى"، داعيا الاهالي الى "عدم تصديق الإشاعات التي تهدف الى زعزعة الوضع وصنع فوضى في الفلوجة".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محليةـ،تناولت تسجيل اصابة بالفيروس الصيني في مدينة الفلوجة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التربية: تقليص الدوام في كركوك ونينوى وبابل
الانبار تنفي تسجيل اي حالة إصابة بفيروس كورونا
محمد علاوي يصل إلى مجلس النواب
رؤساء الكتل النيابية "الشيعية" يعقدون اجتماعا باستثناء دولة القانون
مصدر: محاولات لتاجيل جلسة البرلمان الى الاربعاء المقبل
النزاهة تحقق بشبهات صفقة "فساد" بالنجف بقيمة 12 مليار دينار لشركة غير مستوفية الشروط
السجن 15 سنة لمدان في "داعش" الارهابي صادر أملاك مواطنين بكركوك
هيئة التقاعد تمنح المتقاعدين تأمين صحي وخصومات مالية لعوائلهم
الصحة توجه نداء الى الشعب العراقي
صحة بابل تنفي وفاة مصاب بفايروس كورونا في المحافظة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك