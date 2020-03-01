الانبار تنفي تسجيل اي حالة إصابة بفيروس كورونا

نفت دائرة صحة الانبار، اليوم الاحد، تسجيل اي حالة اصابة بفيروس كورونا في مدينة الفلوجة او اي مدينة اخرى من مدن المحافظة.

وقال مدير عام صحة اﻻنبار خضير خلف شلال، في حديث صحفي "لاتوجد اي حالة إصابة بفيروس كورونا في الفلوجة اواي مدينة اخرى"، داعيا الاهالي الى "عدم تصديق الإشاعات التي تهدف الى زعزعة الوضع وصنع فوضى في الفلوجة".

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام محليةـ،تناولت تسجيل اصابة بالفيروس الصيني في مدينة الفلوجة.