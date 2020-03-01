محمد علاوي يصل إلى مجلس النواب

وصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى مبنى البرلمان، قبيل عقد الجلسة الاستثنائية.

وقال مصدر نيابي إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي كانا في استقبال علاوي، وعقدوا اجتماعاً داخل البرلمان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وكان مصدر برلماني كشف، اليوم الأحد، عن محاولات لتأجيل جلسة مجلس النواب إلى الأربعاء المقبل.