النزاهة تحقق بشبهات صفقة "فساد" بالنجف بقيمة 12 مليار دينار لشركة غير مستوفية الشروط

كشف مصدر في هيئة النزاهة، الاحد، ان الاخيرة تحقق بشبهات صفقة "فساد" في النجف بقيمة 12 مليار دينار لشركة غير مستوفية الشروط.

وقال المصدر ، ان "هيئة النزاهة باشرت بالتحقيق في مقطع فيديو يظهر فيه احد الاشخاص وهو يتحدث عن صفقة فساد في محافظة النجف قيمة 12 مليار دينار لشركة غير مستوفية الشروط".

وبحسب مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتحدث فيه احد الاشخاص بالقول ان "احدى الشركات تقدمت بطلب قرض من مصرف الرافدين فرع النجف في المدينة القديمة بقيمة 12 مليار دينار".

واضاف ان "مدير المصرف رفض منحها القرض لان كلفة المشروع هو 800 مليون دينار وهو اقل من قيمة القرض بكثير"، مشيرا الى ان "مدير المصرف تم تغييره باخر الا ان المدير الجديد رفض الدوام لكي لا يوافق على القرض المخالف للضوابط".

ودعا "هيئة النزاهة وديوان الرقابة الى التحرك تجاه ذلك ووقف هذه الصفقة".

فيما اكد رئيس مكافحة الفساد ب‍نقابة المحامين بالنجف مازن العيساوي ان "هذا الموضوع مخالف للقوانين وسنتخذ الاجراءات القانونية بشأن ذلك".