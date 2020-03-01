السجن 15 سنة لمدان في "داعش" الارهابي صادر أملاك مواطنين بكركوك

قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ارهابي ينتمي لعصابات داعش الارهابية اقدم على حجز ومصادرة منازل في قاطع داقوق بمحافظة كركوك.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن "المدان اعلن البيعة لعصابات داعش الارهابية وتم تنسيبه للعمل ضمن مفرزة ادارية تابعة لديوان مايسمى عقارات الدولة الاسلامية ضمن ولاية كركوك – قاطع داقوق".

وأضاف أن "المدان كان واجبه هو حجز ومصادرة الدور العائدة لمنتسبي الاجهزة الامنية فضلا عن منازل المواطنين الذين يتركون دورهم"،

لافتا إلى أنه "مع افراد مفرزته يقومون بكتابة عبارات على تلك المنازل (عقارات تابعة للدولة الإسلامية) ومن ثم تسليمها الى عوائل عصابات داعش الارهابية".

وتابع أن "المحكمة وجدت الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانته وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 / 3 / 5/ 7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".