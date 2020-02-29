اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على عصابة لسرقة المواطنين في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ان "قوة من مكتب الاعظمية في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين تمارس عمليات السرقة (النشل) من المواطنين في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا باحدى عشر عملية سرقة لمبالغ من الاموال من عدة اشخاص اثناء التبضع في سوق الشورجة عرضت اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع)".