🔰الموقف الأخير من حكومة علاوي

🔴 محمد صادق الهاشمي

⭕..الى الان الكرد يرفضون التصويت على حكومة علاوي وهذا هو موقف الديمقراطي والاتحاد والتغيير.

⭕ الموقف السني منقسم.. الغالبية مع عدم التصويت على حكومة علاوي وهم الحلبوسي ومحوره بينما النجيفي وصالح المطلك مع علاوي.

⭕ الشيعة : كل من التيار الصدري وبدر وعطاء مع التصويت على كابينة علاوي...... أما القانون وباقي الفتح وإرادة والفضيلة وكفاءات لم يقرروا التصويت على كابينة علاوي... أما الحكمة لم يتضح موقفها النهائي بعد.

⭕غدا حال عدم تمرير حكومة علاوي ،إما أن يقبل عادل عبد المهدي الاستمرار في مهمته او ينتقل القرار الى برهم وهو يختار خلال ١٥ يوما مرشحا آخر من الكتلة الأكبر او من غيرها حسب التفسيرات