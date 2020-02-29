شرطة ذي قار تكشف هوية المتورطين بقتل الشيخ عبدالصاحب السعدون وزوجته

كشف شرطة محافظة ذي قار، السبت (29 شباط 2020) هوية المتورطين بقتل الشيخ عبد الصاحب السعدون وزوجته، اللذين قضيا طعنا يوم أمس الجمعة.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن قواتها "تمكنت من القبض على اثنين من الجناة كل من المتهم (ح . ه. ك) البالغ من العمر 22 عاما والمتهم (ح . ع . ث) البالغ من العمر22 عاما ايضاً من سكان قضاء قلعة سكر حي العمال، وجرى التحقيق بمهنية عالية ومواجهتهما بالأدلة المتوفرة ضدهما ومن خلال ذلك اعترفا بالجريمة المسندة اليهما مؤكدين ان الدوافع مادية وبهدف السرقة".

وأشارت الى أن "اقوالهما دونت بالاعتراف قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما اصوليا استنادا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي" .

وكانت قيادة شرطة ذي قار، قد أعلنت، الجمعة (28 شباط 2020)، فتح تحقيق بشأن مقتل صاحب السعدون شيخ عشيرة "آل حميد" في العراق والوطن العربي، طعناً بـ"السكاكين".

وذكر قائد الشرطة العميد ناصر الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "قيادة الشرطة فتحت تحقيقاً بفريق كامل من كبار الضباط ومديرية الجرائم، للوقوف على ملابسات هذه الجريمة"، لافتاً إلى أنه "تم إرسال فريق من الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتطويق مسرح الجريمة".