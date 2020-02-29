المرور العامة تعلن تعليق العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق

اعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن تعليق العمل في مواقع التسجيل في عموم العراق للوقاية من "فيروس كورونا".

وذكرت المديرية في بيان انه "تم تعليق العمل في مواقع التسجيل واصدار الاجازات في عموم العراق، للحفاظ على سلامة المواطنين".

وأضافت أن "ذلك جاء التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده مواقع التسجيل واصدار الاجازات في بغداد وكافة المحافظات من زخم بشري وبغية الحفاظ على المواطنين وعلى منسوبينا وللوقاية من تفشي فايروس كورونا والسيطرة عليه".