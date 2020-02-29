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الصحة تصدر بياناً حول نقل مصاب بـ" فيروس كورونا" من قبل الدفاع المدني


أصدرت وزارة الصحة، السبت، بياناً حول نقل مصاب بـ" فيروس كورونا" من قبل الدفاع المدني، فيما أكدت أن الحالة التي نقلت هي مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية وتم نقلها بدون تنسيق مع وزارتنا.

وذكر مركز العمليات وطب الطوارئ بالوزارة في بيان ان "وزارة الصحة تنفي ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من اشاعات حول تسجيل حالة جديدة ونقلها إلى إحدى المؤسسات الصحية".

وأضاف أن "الحالة التي نقلت هي مصابة بالإنفلونزا الاعتيادية وتم نقلها بدون تنسيق مع وزارتنا من قبل كوادر الدفاع المدني بسيارة الدفاع المدني الى مستشفى الفرات في بغداد".

وأوضح المركز، أن "الحالة التي تأتي هي من المستشفيات لا من منازل المواطنين، وقد قامت سيارة الاسعاف والمسعفين والدفاع المدنى بنقل الشخص الى مستشفى اليرموك التعليمي وتم فحصه هناك، ولم يكن هناك اي اشتباه باصابته بفايروس كورونا"، مؤكداً ان "المريض تم إخراجه من مستشفى اليرموك بعد معاينة الطبيب كحالة انفلونزا عادية".

 

وأهابت وزارة الصحة، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بـ "ان تكون على قدر المسؤولية في عدم نقل الإشاعات التي تحرض على ملاكات وزارة الصحة وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد".

 

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