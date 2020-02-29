رئيس جامعة الموصل يوجه بتقديم المحاضرات عبر الانترنت "مؤقتاً"

وجه رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي، السبت، التدريسيين بتقديم المحاضرات عبر الانترنت أثناء أيام العطلة التي قررت خلية الأزمة منحها كإجراء احترازي للوقاية من فايروس "كورونا".

وقال مدير إعلام الجامعة محمد فاضل، إن الأحمدي "قام بتوجيه أساتذة الجامعة بإلقاء المحاضرات على طلبة الجامعة عبر اليوتيوب وموقع الجامعة الخاص بهم كإجراء مؤقت لحين استئناف الدوام الرسمي بعد انتهاء العطلة المحددة من قبل الوزير بسبب تفشي فايروس كورونا".

وأضاف فاضل في حديث صحفي ، أن "هذا الإجراء يأتي من أجل عدم تفويت أية محاضرة على الطلبة".

وكانت خلية الأزمة اتخذت، الأربعاء الماضي، قرارات عدة للوقاية من فايروس "كورونا" من بينها تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيام.