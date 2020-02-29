الأخبار

رئيس جامعة الموصل يوجه بتقديم المحاضرات عبر الانترنت "مؤقتاً"


وجه رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي، السبت، التدريسيين بتقديم المحاضرات عبر الانترنت أثناء أيام العطلة التي قررت خلية الأزمة منحها كإجراء احترازي للوقاية من فايروس "كورونا".

وقال مدير إعلام الجامعة محمد فاضل، إن الأحمدي "قام بتوجيه أساتذة الجامعة بإلقاء المحاضرات على طلبة الجامعة عبر اليوتيوب وموقع الجامعة الخاص بهم كإجراء مؤقت لحين استئناف الدوام الرسمي بعد انتهاء العطلة المحددة من قبل الوزير بسبب تفشي فايروس كورونا".

وأضاف فاضل في حديث صحفي ، أن "هذا الإجراء يأتي من أجل عدم تفويت أية محاضرة على الطلبة".

وكانت خلية الأزمة اتخذت، الأربعاء الماضي، قرارات عدة للوقاية من فايروس "كورونا" من بينها تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس جامعة الموصل يوجه بتقديم المحاضرات عبر الانترنت "مؤقتاً"
صحة الكرخ تصدر بياناً بشأن الوضع الصحي للمصابين الاثنين بـ"كورونا" في بغداد
بالفيديو .... في منتدى براثا الفكري ... الاوبئة والكوارث في طريق الظهور الشريف
الحلبوسي يعلن تاجيل جلسة الغد الى يوم الاحد المقبل
مسؤول ردهة العزل بالبصرة للمربد: العائلة التي حجرت لقدومها من ايران ستخرج بعد يومين
الحشد يعلن العثور على مخبأ للأسلحة تابع لـ"داعش" الارهابي غربي سامراء
تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها شرقي الناصرية
النزاهة تضبط متهمين تجاوزوا على أرض تعود ملكيتها لمستشفى في البصرة
الكعبي: ماحدث في جلسة الامس خرق للدستور وتحدي واضح لارادة الشعب
الحشد يلقي القبض على خمسة إرهابيين غرب الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك