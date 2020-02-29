صحة الكرخ تصدر بياناً بشأن الوضع الصحي للمصابين الاثنين بـ"كورونا" في بغداد

أكدت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، استقرار الوضع الصحي للمصابين الاثنين بـ"كورونا" في بغداد، فيما توقعت تسجيل حالات إصابة أخرى.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان إن "الوضع الصحي للحالتين الموجبتين في مستشفى الفرات العام، بالنسبة للمصاب الأول وضعه جيد جداً ويكاد يكون طبيعياً".

وأضاف، أن "المصابة الثانية وضعها جيد ومستقر من ناحية مرض الكورونا، لكنها تعاني من مشاكل جراحية بسيطة بسبب مضاعفات عمليات جراحية أجرتها في إيران".

وتابع الحجامي، أنه من المتوقع "تسجيل حالات أخرى بسبب الرصد والتحري الفعال الذي تتبعه دائرة صحة بغداد الكرخ وكفاءة وإخلاص منتسبيها".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأول الخميس، عن تسجيل حالة إصابة بفايروس "كورونا" في بغداد لشاب عاد من إيران، كما أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، أمس الجمعة، عن تسجيل ثاني اصابة ب‍كورونا في العاصمة، لامرأة عراقية وافدة من إيران تبلغ من العمر ٣٥ عاماً.