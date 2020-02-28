مسؤول ردهة العزل بالبصرة للمربد: العائلة التي حجرت لقدومها من ايران ستخرج بعد يومين

افاد مسؤول مسؤول ردهة العزل والانفلونزا الوبائية في مستشفى البصرة العام الدكتور محمود فؤاد ان العائلة التي تم حجرها سابقا لقدومها من ايران لم تظهر عليها اعراض الاصابة بفيروس كورونا حيث سيسمح لهم بالمغادرة بعد يومين.

وقال فؤاد للمربد انه سيتم السماح للعائلة بالمغادرة بعد يومين لانتهاء فترة الحجر البالغة 14 يوما مؤكدا ان فحوصات اجريت لحالتين تم الاشتباه باصابتهما ايضا بينما اظهرت النتائج انهما غير حاملين للفيروس.

ولفت الى انه تم التريث بتحويل المستشفى التركي كمكان للحجر الصحي لمواضيع تتعلق بالحكومتين المحلية والمركزية.