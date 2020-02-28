الحشد يعلن العثور على مخبأ للأسلحة تابع لـ"داعش" الارهابي غربي سامراء

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، العثور على مخبأ للأسلحة تابع لتنظيم "داعش"الارهابي غربي سامراء.

وذكر إعلام الحشد في بيان ان "معلومات استخباراتية دقيقة حصلت عليها استخبارات اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي أفادت بوجود مخبأ للأسلحة يعود إلى فلول تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزورة غربي مدينة سامراء" .

وأضاف أن "قيادة القاطع وجهت ابطال اللواء ٣١٤ بعملية البحث والتفتيش حيث تم العثور على مخبأ يحتوي على عدد من الأسلحة التي كان تُستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القطعات الأمنية والمواطنين".