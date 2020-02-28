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الكعبي: ماحدث في جلسة الامس خرق للدستور وتحدي واضح لارادة الشعب


اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الجمعة، ان ماحدث في جلسة الامس خرق للدستور وتحدي واضح لارادة الشعب، فيما دعا النواب لحضور جلسة الغد وعدم الانجرار خلف التحاصص والمغانم.

وقال الكعبي في بيان :"نعبر عن استياءنا مما حصل في جلسة المجلس يوم امس الخميس، من خرق واضح لبنود الدستور".

ودعا الكعبي، ممثلي الشعب الى "احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة يوم غد السبت، لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للاحزاب التي كانت ولا زالت طامحة للمغانم والتحاصص بإسم ( الاجماع الوطني) او الاستحقاق الانتخابي".

وطالب النائب الأول لرئيس البرلمان، أعضاء مجلس النواب بـ "الابتعاد عن ما تصبوا اليه الاحزاب من محاصصة ومصالح مقيتة ضاق منها الشعب ذرعاً واكتوى بنيرانها طوال السنوات السابقة"، مؤكداً أن "هذه الاحزاب يجتمعون على الحصص في الوزارات في بداية تشكيل الحكومات حتى تمريرها، وتراهم مختلفين، متصارعين قبيل الانتخابات".

وتابع، أن "المتضرر من الاقتتال الدائر من اجل المغانم هو الشعب العراقي الذي ينتظر منا اليوم الاسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحاته وتباشر بانجاز الموازنة وتنفيذ الاصلاحات"، مخاطبا كل من يسعى للمغانم :" كفاكم لعباً على الالام وجراحات الشعب فالعراق اكبر من الجميع والاستمرار بنهجكم السائد تحدي واضح لارادة ابناء البلد ".

افاد مصدر برلماني، الخميس، بتأجيل عقد جلسة البرلمان الاستثنائية الى يوم السبت المقبل.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت، أمس الخميس، تاجيل عقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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