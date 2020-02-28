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القبض على ١٥ متهم بقضايا مخدرات و٦٣ مطلوب وفق قضايا مختلفة في بغداد


القت مفارز المخدرات التابعة لشرطة بغداد، القبض على ١٥ متهم بقضايا مخدرات و٦٣ مطلوب وفق قضايا مختلفة

وقال مدير اعلام وعلاقات قيادة شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر، في بيان  إنه بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد، القت مفارز قسم مكافحة مخدرات الكرخ التابعة لقيادة شرطة بغداد القبض على ثلاثة متهمين بعدما تم ضبط مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم، مشيرا الى ضبط مجموعة قداحات وبايبات تعاطي وقنينتي غاز ومشعل وسنارة.

واضاف أن مفارز قيادة شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على 63 متهم مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، مشيرا الى القاء مفارز المخدرات التابعة للقيادة القبض على 12 متهم بترويج المواد المخدرة خلال ال 24 ساعة الماضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

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