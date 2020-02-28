للوقاية من كورونا.. ايقاف العمل في مواقع مرور كركوك والنجف

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، ايقاف العمل في مواقع التسجيل في محافظتي كركوك والنجف.

وقالت المديرية في بيان، إنها تعلن عن ايقاف العمل في مواقع التسجيل في محافظتي كركوك والنجف الأشرف ابتداء من يوم السبت الموافق 2020/2/29 ولمدة سبعة ايام للحفاظ على سلامة المواطنين.

واشارت الى أن ذلك جاء "التزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده مواقع التسجيل في محافظتي كركوك و النجف الاشرف من زخم بشري، وللوقاية من تفشي فايروس كورونا".

يشار الى أن محافظة كركوك شهدت تسجيل خمسة حالات اصابة مؤكدة ب‍فيروس كورونا لعائلة، فيما سجلت النجف اصابة مواطن ايراني تم ترحيله الى بلاده.