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ضبط مفارز لنقابات عمال كركوك تقوم بجباية مبالغ مالية خلافاً للقانون


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذها عمليتي ضبط منفصلتين لضبط مفارز تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال – فرع كركوك تقوم بجباية مبالغ مالية من أصحاب العجلات دون سند قانوني.

وقالت الدائرة، في بيان ، إن فريقي عمل من ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة انتقلا إلى سيطرتي (دارمان وجمين) في مدخل كركوك باتجاه محافظتي أربيل والسليمانية، تمكنا من ضبط أفراد مفرزتين تابعتين للاتحاد العام لنقابات العمال – فرع كركوك؛ لقيامهم بجباية مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن كل شاحنة حمل دون سند قانوني، لافتة إلى أن المتهمين يقومون بتضليل أصحاب الشاحنات عبر إعطائهم وصولات وهمية.

وأضافت إن العملية أسفرت عن ضبط ستة متهمين في المفرزتين، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزتهم من الأموال التي تمَّت جبايتها من أصحاب الشاحنات، و(12) دفتر وصولات.

وأكدت الدائرة أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذَتا بناءً على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق ثلاثة متهمين آخرين يعملون في النقابة.

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ضبط مفارز لنقابات عمال كركوك تقوم بجباية مبالغ مالية خلافاً للقانون
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