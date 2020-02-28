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شرطة ذي قار تتعهد بكشف الجناة بجريمة مقتل شيخ وزوجته في وقت قياسي


تعهدت شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، عن كشف الجناة بجريمة مقتل الشيخ عبد الصاحب وزوجته في قضاء القلعة بوقت قياسي.

وقالت القيادة في بيان، "بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة ناصر لطيف الاسدي تم تشكيل فريق عمل للتحقيق بحادث قتل الشيخ عبد الصاحب وزوجته صباح اليوم الجمعة بمنزلهما في حي الفلاح بقضاء قلعة سكر".

وشدد الاسدي، بحسب البيان، أن "يكون فريق العمل باشراف ضباط تحقيق اكفاء من ذوي الخبرة، بالإضافة الى خبراء الادلة الجنائية وعلى الفور توجه فريق العمل وتم اجراء الكشف الظاهري على الجثث ومكان الحادث والاستفادة من كامرات المراقبة بالتعاون مع المواطنين وجرى جمع المعلومات والتحري للكشف عن ملابسات الحادث .ولازال التحقيق جار للكشف عن الدوافع والجناة".

وأكد على ، "ضرورة تقديم المتهمين للعدالة خلال وقت قياسي ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يحاولون زعزعة الامن في المحافظة وزهق الارواح دون ذنب لتحقيق نواياهم الاجرامية، وسنوافيكم بالنتائج اولا بأول حال توفرها".

 

وكان مصدر امني في محافظة ذي قار أفاد بوقت سابق من، اليوم الجمعة، بمقتل شيخ عشائر آل حميد وزوجته طعنا بالسكاكين في منزلهما شمالي المحافظة.

 

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