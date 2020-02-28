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تدابير مكثفة لفحص العاملين الاجانب وتعقيم ملعب الزوراء


نفذت الفرق الطبية لمديرية صحة الكرخ بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة اجراءات صحية وتعقيمية لعشرات العمال الاجانب في ملعب الزوراء الرياضي قيد الانشاء والتشطيب النهائي .

واكد المعاون الفني لمدير صحة بغداد الكرخ ظافر كاظم في بيان ان "مديرية صحة الكرخ بجميع فرقها الصحية المجهزة تواصل حملاتها للوصول الى جميع الاماكن بحسب توجيهات المدير العام جاسب الحجامي ونفذت حملات كثيرة للفحص والتعقيم والتوجيه والارشاد في السجون والمقار العسكرية والمدارس والاسواق والدوائر الحكومية".

وأشار الى ان "التعاون مع وزارة الشباب والرياضة سيشمل جميع الاماكن المقترحة سواء منتديات ام منشات واي موقع تتطلب الحاجة اتخاذ تدابير مناسبة فيه"،

منوها ان "التعامل مع دوائر وزارة الشباب والرياضة يتم بمنتهى المرونة والايجابية بحسب تجاربنا السابقة وان الحملة التي نفذت اليوم في ملعب الزوراء هي من دواعي الحذر واستباق اية حالة طارئة وسنستمر بمجهوداتنا المكثفة ليبقى بلدنا سالما من أي اصابات صحية ترد الى بلدنا من الخارج".

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