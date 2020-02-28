تركيا تفتح حدودها نحو اوروبا.. مهاجرون بينهم عراقيون يتدفقون برا وبحرا

افادت وسائل اعلام تركية اليوم الجمعة، بأن مجموعة كبيرة من المهاجرين تتحرك من شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان بعدما أعلنت أنقرة أنها لن تمنع اللاجئين السوريين بعد الآن من بلوغ أوروبا.

وقالت وكالة "دمير أوران" التركية إن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا، موضحة أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين ضمن المجموعة.