بعد قرار حكومي بحظر التجمعات.. الداخلية ترجح صدور تعليمات ملزمة وتوضح بشأن التظاهرات وخطر كورونا

رجح المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس (27 شباط 2020)، صدور تعليمات من وزارته بشأن التجمعات، وفقا لتعليمات خلية الازمة التي طلبت حظر التجمعات لاي سبب كان لمدة 10 ايام ضمن اجراءات احترازية لموجهة خطر تفشي فايروس كورونا.

وقال المحنا في حديث صحفي ان "وزارة الداخلية تدرس القرارات التي صدرت عن لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، كتدابير احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأضاف أنه "من المرجح ان تخرج الوزارة بتعليمات تخص تطبيق تلك الاجراءات، حرصا على سلامة العراقيين".

وتابع المحنا " نحن بانتظار موقف وزارة الصحة لان هذا الملف من اختصاصها".

وبشأن التظاهرات، لفت المتحدث باسم الداخلية الى انه "لغاية الان لم يصدر امرا بانهاء التظاهرات".

وكانت خلية الازمة الحكومية قررت، امس الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".