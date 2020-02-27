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صحة الانبار تغلق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات حتى اشعار آخر


أعلنت دائرة صحة الانبار، الخميس، اغلاقها دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات حتى اشعار اخر للحفاظ على خلو المحافظة من فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال في حديث صحفي، إنه "استنادا الى الامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020، تم غلق كافة دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية في المحافظة وحتى اشعار اخر".

وأضاف شلال، أن "قرار الاغلاق للحفاظ على خلو الأنبار من فيروس كورونا".

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