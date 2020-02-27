العراق يرفض دراسة خليجية قدمت لمجلس وزراء الخارجية العرب بشأن "فصائل المقاومة" في العراق ولبنان واليمن

افادت مصادر صحفية، الخميس، برفض العراق دراسة خليجية قدمت لمجلس وزراء الخارجية العرب بشأن "فصائل المقاومة".

وقالت تلك المصادر، إن "العراق اعلن خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب رفضه واعتراضه على دراسة قدمتها دول الخليج لوضع الفصائل المسلحة التي قاتلت داعش على قائمة الارهاب".

وأضافت أن "اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد اليوم، شهد رفع دراسة من قبل دول خليجية لادخال فصائل المقاومة العراقية التي قاتلت داعش ضمن الحركات الارهابية بالدول العربية"، مشيرة الى أن "الدراسة هي عبارة عن مؤامرة قادتها السعودية والبحرين والامارات وتستهدف بالاخص فرقة العباس القتالية وعصائب اهل الحق وحركة النجباء وحزب الله لبنان والحوثيين".

ولفت المصادر الى أن "تونس والعراق ولبنان ابدوا الاعتراض على هذه الدراسة، ووصفوها اياها بالحاقدة صدرت من دول تسعى لرفعها الى الانتربول لتكون ادنة دولية".