عاجل : تأجيل عقد جلسة البرلمان الى الاحد المقبل
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نائب يكشف عن اجتماع لتحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة


كشف النائب عن الحزبل الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، الخميس، عن عقد اجتماع الآن لتحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة.

وقال الدوبداني في حديث صحفي، إن "الرئيس المكلف طلب ان تكون الجلسة السبت لكن الحلبوسي يريدها الاحد وقد طلب رئيس البرلمان قادة الكتل لاجتماع الآن بغية التشاور حول موعد الجلسة المقبلة".

يشار الى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها اليوم والخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

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