الجنايات المركزية: الحبس لمدة سنة واحدة لإمرأة إدعت امتلاك زوجها مواد متفجرة

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، الخميس، حكماً ‏بالحبس البسيط لامرأة ادعت امتلاك زوجها مواد متفجرة وأبلغت عليه الجهات الأمنية ‏بسوء نية ما تسبب باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.‏

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المدانة قامت بالاتفاق مع ‏والدتها بشراء مواد متفجرة واضعة إياها في المنزل بنية الابلاغ على زوجها ‏بامتلاكها".‏

واضاف أن "الزوج تعرض للتوقيف لمدة ثلاثة أشهر على اثر مداهمة داره من ‏قبل القوات الامنية والعثور على المتفجرات فيه وبعد ان اطلعت على اقوال المشتكي ‏والشهود ومحضري الكشف والمخطط افرج عنه ليتم إدانة زوجته التي اعترفت في ‏مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بجلبها المواد المتفجرة ووضعها في غرفة زوجها ‏ومن ثم الابلاغ عنه بذريعة سوء تعامله معها".‏

وتابع أن "المحكمة أدانت المتهمة وفق أحكام المادة 243 من قانون العقوبات ‏المعدل ب‍القانون رقم 15 لسنة 2009".‏