شرطة بغداد تلقي القبض على متهم باغتصاب طفل

ألقت مفارز شرطة بغداد الرصافة ، اليوم الخميس، القبض على متهم اقدم على اغتصاب طفل يبلغ من العمر عشر سنوات.

وقال مدير اعلام شرطة بغداد الرائد عزيز ناصر، في بيان صحفي ان احد المواطنين حضر إلى مركز شرطة القدس التابع إلى مديرية شرطة بغداد الرصافة مستنجدا ومبلغا عن تعرض ولده البالغ من العمر ١٠ سنوات إلى حادث اغتصاب من قبل احد الاشخاص المجهولين في احد مناطق بغداد، مبينا أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل وأصطحاب المخبر والطفل والاستعانة بالمصادر الاستخبارية والتجوال ضمن المنطقة.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على المتهم واصطحابه إلى مركز شرطة القدس واعترف صراحة بحادث الاغتصاب ودونت اقواله اصوليا.

يذكر ان قائد شرطة بغداد وجه اقسام الشرطة في بغداد بتشكيل مفارز جوالة لمتابعة هكذا حالات وكذلك الاهتمام بالانتشار الصباحي والمسائي وسرعة الاستجابة لندائات المواطنين.