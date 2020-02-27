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التربية تؤجل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين إلى إشعار آخر


قررت وزارة التربية، الخميس، تأجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين إلى إشعار آخر في جميع المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك وافقت على تأجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2019 -2020 الى إشعار آخر، وذلك استناداً الى مقررات خلية الأزمة التي تشكلت على خلفية تسجيل إصابات مؤكدة بفايروس كورونا".

وأشارت الوزارة، إلى أن "تأجيل الامتحانات سيشمل جميع محافظات البلاد على أن يتم الاعلان عن الموعد الجديد للامتحانات لاحقاً، وذلك للظروف التي يشهدها البلد وبهدف حظر التجمعات في القاعات الامتحانية المغلقة".

وكانت خلية الأزمة قررت، أمس الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات لمدة عشرة أيام، وغلق المحلات العامة لنفس المدة، وحظر التجمعات في الأماكن العامة "لأي سبب كان".

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