مصدر: اجتماع مغلق بين علاوي والكعبي ورؤساء كتل ونواب في مبنى البرلمان

أفاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بعقد اجتماع "مغلق" بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ورؤساء كتل في مبنى البرلمان.

وقال المصدر إن "اجتماعاً مغلقاً يُعقد الآن في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بحضور رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ورؤساء كتل وعدد من النواب لمناقشة التصويت على الكابينة الحكومية".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وصل، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى مبنى البرلمان، قبيل الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومته والتي من المقرر أن تُعقد ظهر اليوم.