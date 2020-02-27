مصدر: الكرد يقررون عدم المشاركة بالتصويت على الكابينة الوزارية

أفاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، بأن النواب الكرد قرروا عدم المشاركة في جلسة التصويت على الكابينة الوزارية.

وقال المصدر إن "النواب الكرد قرروا بعد انتهاء اجتماع لهم، البقاء على نفس موقفهم بعدم المشاركة بالتصويت على الكابينة الوزارية".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وصل، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى مبنى البرلمان، قبيل الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومته والتي من المقرر أن تُعقد ظهر اليوم.