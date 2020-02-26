وزير التعليم: دوام الجامعات سيقتصر على الموظفين الضروريين فقط

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاربعاء، باقتصار الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية على رؤساء الجامعات ومساعديهم.

وقال السهيل في بيان مقتضب، إن "دوام الجامعات سيقتصر على الموظفين الضروريين فقط".

وكانت خلية الازمة الحكومية قررت، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية، ووزير الصحة، جعفر علاوي، في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم غد الخميس المصادف 2/27 ولغاية 2020/3/7".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

وتابع ان الخلية قررت كذلك " منع دخول الوافدين من البحرين والكويت".