التربية تقرر تمديد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (26 شباط 2020) موافقة وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد.

وأوضح المكتب الاعلامي لوزارة التربية، أن "قرار التعطيل جاء كإجراء احترازي وحفاظا على صحة طلبتنا وتلاميذنا الاعزاء إثر تسجيل حالات مؤكدة بفايروس كورونا في البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب المدير العام لتربية البصرة، عبد الحسين سلمان، وزيرة التربية، سها العلي بيك بتأجيل دوام طلبة وتلاميذ المحافظة، بسبب فايروس كورونا.

وقالت تربية البصرة في بيان إن "عبد الحسن ناشد وزير التربية سها العلي بيك بتأجيل دوام طلبة وتلاميذ محافظة البصرة لمدة محدودة على الرغم من عدم تسجيل اي حالة اصابة بفايروس كورونا في المحافظة بحسب دائرة صحة البصرة ولكن كأجراء احترازي تحسبا لأي طارئ".

واضاف عبد الحسن، بحسب البيان أن "الأمر يتطلب استعدادا خاصا في مدارسنا وجهود مكثفة لزيادة الوعي الصحي بهذا الاتجاه من اجل ان تكون الأوضاع اكثر تطمينا لطلبتنا وملاكاتنا".