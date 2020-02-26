محمد علاوي : اجراء انتخابات مبكرة الحل الامثل لتجاوز المشكلات

اعتبر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الأربعاء، أن الحل الأمثل لتجاوز المشكلات هو إجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) علاوي قوله، إن "اجراء انتخابات مبكرة الحل الامثل لتجاوز المشكلات في البلد".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد أكد في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، أن التصويت على الكابينة الحكومية سيكون يوم غد الخميس، مشيرا الى ان البلاد ستطوي غدا "صفحة المحاصصة".