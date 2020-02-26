العراق وقطر يوقعان اتفاقية توأمة وتعاون قضائي في الدوحة

وقع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، اتفاقية توأمة وتعاون بين محكمة التمييز في العراق ونظيرتها القطرية التي يمثلها رئيسها القاضي حسن بن لحدان الحسن المهندي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، أكد ان هذه الاتفاقية تعد الاولى من نوعها والتي تم توقيعها بين مجلس القضاء الاعلى في العراق والمجلس الاعلى للقضاء في دولة قطر والتي من شأنها ان تعزز تبادل الخبرات بين البلدين في المجال القضائي”.

وأضاف أن “الاتفاقية وقعت على هامش مشاركة الوفد القضائي العراقي في الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية”.