أربيل ودهوك وحلبجة.. الأمن يمنع المواطنين من التظاهر السلمي

منعت الاجهزة الامنية في مدن اربيل ودهوك وحلبجة، امس السبت، المواطنين اثناء تجمعهم واستعدادهم للانطلاق بتظاهرة سلمية، احتجاجا على سوء الاوضاع في اقليم كردستان.

وشهدت محافظات الاقليم امس (22 شباط 2020)، تظاهرات سلمية، احتجاجا على تفشي الفساد في مؤسسات الحكومة وانعدام فرص العمل.

واعتقلت الاجهزة الامنية في مدينة دهوك عدد من الكوادر الصحفية والنشطاء، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت امس

اما في أربيل، اعتقلت اجهزة الامن الفريق الصحفي لقناة NRT، في تضييق واضح لعمل الصحفيين ومحاولة لمنع تغطية الاحتجاجات في اربيل.

وإلى حلبجة، حيث هاجمت قوة امنية الفريق الصحفي لقناة NRT واعتقلت الكادر الصحفي، بالاضافة الى قيامها بتكسير المعدات الخاصة للفريق.

وخرج الآلاف من مواطني كردستان، السبت، احتجاجا على تفشي الفساد وانعدام الخدمات وفرص العمل في الاقليم، وذلك تلبية للدعوة التي اطلقها رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد في وقت سابق.

وشهدت محافظة السليمانية اليوم (22 شباط 2020)، حضورا كبيرا من المواطنين المحتجين، حيث تجمعوا في بارك ازادي (الحرية) وسط المدينة، منددين بالفساد والاوضاع السيئة التي يشهدها الاقليم.

اما أربيل، فقد شهدت المحافظة انتشارا امنيا غير مسبوق بالقرب من "منتزه شاندر" والذي كان من المقرر ان يتجمع به المحتجون، ما اضطرهم الى تغيير مكان الاحتجاج والذهاب الى منطقة قريبة منه.

إلى ذلك، القى رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، كلمة وسط حشود المحتجين في مدينة السليمانية، أكد خلالها أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين سيتم تنظيم تظاهرة أكبر"، مؤكدا أن هذه "التظاهرة لبى دعوتها الآلاف من المواطنين فيما ستكون التظاهرة القادمة مليونية".

وقال عبدالواحد مخاطبا الجماهير، "بمشاركتكم هذه اثبتم ان الامل لا زال موجودا".

وأشار عبدالواحد إلى أنه "قبل التظاهرات اقدمت حكومة الاقليم على اجراء بعض الاصلاحات، وفي هذه التظاهرات تم ايصال مطالبكم بصورة افضل".

وكان عبدالواحد قد دعا في وقت سابق، الثلاثاء، المواطنين للخروج بتظاهرات في محافظات الاقليم، مشيرا الى انه سيشارك شخصيا وعائلته في هذه التظاهرات.

وجاءت الدعوة عبر مقطع مصور لـ "شاسوار عبدالواحد"، الثلاثاء (18 شباط 2020)، اكد خلاله "على ضرورة الخروج بتظاهرات في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، احتجاجا على ما تشهده كردستان من اوضاع سيئة لا سيما في قطاع الخدمات وانتشار البطالة بين فئة الشباب وتأخر رواتب الموظفين وكذلك فيما يخص قرار الادخار القسري".

واشار عبدالواحد الى ان "هذه التظاهرات لا تصب في مصلحة شخصية او تتبع لجهة سياسية معينة، بقدر ما هي نتاج الظروف السيئة التي يعيشها المواطنون في الاقليم".

واكد ان "مشاركته في هذه التظاهرات تأتي لايصال رسالة الى السلطة مفادها ان الشعب الكردستاني ممعتض مما تقدموه من خدمات سيئة ورفضا للظلم الواقع على المواطنين".

وشدد عبدالواحد على ضرورة خروج المواطنين في هذه التظاهرات المهمة، قائلا: "اخرجوا الى الشوارع ولو لساعة واحدة لايصال صوتكم الى السلطة الحاكمة".