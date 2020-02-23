شاسوار عبدالواحد مهددا بالتصعيد.. سنتظاهر بالملايين لنستعيد الأمل

هدد رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد بالتصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين، مبينا ان الهدف من هذه الاحتجاجات "ليست لمقارعة الفساد وحده، بل لاعادة كرامة الفرد الكردي".

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في التظاهرات التي خرجت امس، (22 شباط 2020)، وقال عبدالواحد: "اذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا سنخرج بتظاهرات أكبر"، مضيفا بالقول "الان نتظاهر بعشرات الالاف، وواثقون ان المرة المقبلة سيتحول الى الملايين".

وخاطب رئيس الحراك المواطنين قائلا: "لقد اثبتم ان هناك املا، ونحن سوف نستعيد ذلك الامل، وتابع حديثه "نحن سنخوض معركة السلطة بالعقل والمنطق، التي تفتقر اليها السلطة" مشيرا الى ان "السلطة الحاكمة تسعى الى العنف، ولكن نحن سنجري عملية التغيير بالطرق المدنية".

وأوضح عبدالواحد، ان "هذه التظاهرات ليست لمقارعة الفساد وحده، بل لاعادة كرامة الفرد الكردي، واذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا فسنخرج بتظاهرة اكبر".

وبين، انه "خلال الـ 29 سنة التي مضت، سعت السلطة الى انتزاع الامل من المواطنين، ولكننا نسعى الى اعادة هذا الامل".

وقال رئيس حراك الجيل الجديد، ان "هناك اشخاصا كانوا يعتقدون ان هذه التظاهرة الهدف منها دفع الناس الى القتل، واي شخص غير متواجد هنا الان فان قلبه وجسده مع المتظاهرين الذين خرجوا تنديدا لهذه الاوضاع".

وكان عبدالواحد، قد دعا في وقت سابق، الثلاثاء، المواطنين للخروج بتظاهرات في محافظات الاقليم، مشيرا الى انه سيشارك شخصيا وعائلته في هذه التظاهرات.

وجاءت الدعوة عبر مقطع مصور لـ "شاسوار عبدالواحد"، الثلاثاء (18 شباط 2020)، اكد خلاله "على ضرورة الخروج بتظاهرات في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، احتجاجا على ما تشهده كردستان من اوضاع سيئة لا سيما في قطاع الخدمات وانتشار البطالة بين فئة الشباب وتأخر رواتب الموظفين وكذلك فيما يخص قرار الادخار القسري".

واشار عبدالواحد، الى ان "هذه التظاهرات لا تصب في مصلحة شخصية او تتبع لجهة سياسية معينة، بقدر ما هي نتاج الظروف السيئة التي يعيشها المواطنون في الاقليم".

وأكد، ان "مشاركته في هذه التظاهرات تأتي لايصال رسالة الى السلطة مفادها ان الشعب الكردستاني ممعتض مما تقدموه من خدمات سيئة ورفضا للظلم الواقع على المواطنين".

وشدد عبدالواحد على ضرورة خروج المواطنين في هذه التظاهرات المهمة، قائلا: "اخرجوا الى الشوارع ولو لساعة واحدة لايصال صوتكم الى السلطة الحاكمة".