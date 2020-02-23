تحالف الفتح يعقد اجتماعاً لمناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي

ترأس الامين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ، امس السبت، اجتماعاً موسعاً مع اعضاء تحالف الفتح في مقر الامانة العامة لمنظمة بدر في بغداد .

وبحث العامري اخر تطورات المشهد السياسي مؤكداً دعم التحالف للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

من جانبه شدد الامين المساعد ورئيس اللجنة السياسية لتحالف الفتح الحاج عبد الكريم الانصاري على ضرورة الاسراع بعقد جلسة استثنائية داخل قبة البرلمان للتصويت على الكابينة الوزارية .

كما اكد تحالف الفتح ، ان مصلحة البلد اهم من جميع المصالح وان الخلافات السياسية لا تصب في خدمة الشعب العراقي في ظل الوضع الذي يشهده البلد .