اعتقال مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينها "إرهابية" في البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينها "إرهابية"، فضلا عن مصادرة اسلحة والاعتدة غير مرخصة.

وقالت القيادة في بيان تتم "إستمرار مطاردة المطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتسببين في النزاعات العشائرية وفق مذكرات إلقاء القبض في مناطق شمال البصرة ومع المحافظات المجاورة من ليلة أمس ولا زالت قواتنا الأمنية مستمرة في عملية الملاحقة".

وأضافت، أن "القوات الأمنية تمكنت من المداهمة وإعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وأخرى إرهابية ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة".