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تحالف الوطن أولا يدعم عقد جلسة استثنائية للبرلمان ويطالب الكتل الحضور فيها


اكد رئيس (تحالف الوطن أولا ) النائب مثنى السامرائي، السبت، دعمه لعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل، فيما دعا الكتل السياسية إلى حضور وتحديد مواقفها من تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال السامرائي في بيان ان "(تحالف الوطن أولا ) يدعم عقد الجلسة الاستثنائية بموعدها المحدد يوم الاثنين المقبل وأن يمنح المجلس الفرصة لعلاوي لعرض تشكيلته الوزارية"،

مبينا انه "من حق الكتل السياسية أن تحدد موقفها من منح الثقة للتشكيلة خلال الجلسة وذلك وفقا للسياقات الدستورية والقانونية لا عن طريق التهويل والتحريض الإعلامي الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي المأزوم".

وأكد السامرائي أن "(تحالف الوطن أولا ) الذي يتكون من ١٠ نواب في المجلس سيكون له موقف واضح من حكومة علاوي خلال الجلسة الاستثنائية للتصويت عليها بعد الاطلاع على أسماء الوزراء المرشحين وسيرهم الذاتية وكذلك الاطلاع على البرنامج الحكومي الذي سيتبناه علاوي خلال فترة تسنمه للمسؤولية".

 

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