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عمليات بغداد: مجاميع يستخدمون بنادق الصيد باتجاه القوات الامنية والمتظاهرين


أكدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، وجود مجاميع داخل المتظاهرين قالت انهم يستخدمون بنادق الصيد باتجاه القوات الامنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الراي العام.

وقالت القيادة في بيان، "مازلت قواتنا الامنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ب‍بغداد تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة أدت الى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون، حيث أن هناك مجاميع داخل المتظاهرين تستخدم بنادق الصيد وتصيب بها القوات الامنية والمتظاهرين السلميين على حد سواء لخلط الأوراق والمواقف وتضليل الراي العام".

وأضافت القيادة، "هنا نهيب بالمتظاهرين السلميين كافة للعمل الجاد معها للحد من هذه الهجمات من خلال تشخيصهم وإلابلاغ عنهم لكي يتم القاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء".

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عمليات بغداد: مجاميع يستخدمون بنادق الصيد باتجاه القوات الامنية والمتظاهرين
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