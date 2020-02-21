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اقليم كردستان يغلق جميع معابره مع ايران


قررت السلطات في اقليم كردستان، الجمعة غلق المعابر مع ايران امام الحركة التجارية والسياحية، ضمن اطار اجراءات لمنع انتقال فيروس كورونا الذي تسبب بوفيات في ايران.

وبحسب وسائل اعلام كردية، فأن ذلك جاء عبر تعميم من وزارة داخلية الاقليم الى المنافذ الحدودية مع ايران.

وبموجب التعميم الذي اطلعت عليه شفق نيوز، فأن قرار الاغلاق سيكون لوقت غير معلوم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فان السلطات في كردستان ستسمع بدخول مواطني الاقليم المتواجدين بايران شريطة اجراء فحوصات ويتم وضعهم تحت المراقبة.

ولكردستان اربعة معابر رسمية مع ايران، حاج عمران بين اربيل وايران، وهو من أكبر وأنشط معابر الإقليم، باشماخ الذي يربط بين محافظة السليمانية وإيران، برويز خان، وهو ايضا معبر يربط محافظة السليمانية مع إيران، وكرمك في السليمانية للبضائع والمواد الغذائية والزراعية.

يشار إلى وفاة مصابين إيرانيين اثنين بفيروس "كورونا"، أول أمس الأربعاء، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، كما أعلنت إيران تعطيل المدارس والجامعات في المدينة المذكورة تحسبا من انتشار الفيروس.

 

وأغلق العراق مساء أمس الخميس كافة منافذه الحدودية مع إيران كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أعلنته هيئة المنافذ الحدودية.

 

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