كربلاء تبحث "اجراءات وقاية" بشأن الزوار القادمين من دول ظهرت فيها كورونا

بحثت خلية الازمة في محافظة كربلاء، "الاجراءات الوقائية" بشأن الزوار الاجانب القادمين من الدول التي ظهرت فيها اصابات بفيروس كورونا، فضلا عن المواطنين العرالقيين القادمين من تلك الدول.

وقالت المحافظة في بيان صدر في ساعة متقدمة من ليلة امس، ، إن خلية الازمة عقدت اجتماعا برئاسة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي،

مبينة أن اهم محاور الاجتماع بحث الوقاية والاجراءات فيما يخص الزوار الاجانب الذين يتوقع قدومهم الى العراق من الدول التي ظهرت فيها اصابات بفايروس كورونا.

وأوضح بيان المحافظة أن الاجتماع بحث اتخاذ الاجراءات الوقائية المركزة بشأن المواطنين العراقيين القادمين من الدول التي ظهرت فيها الاصابات، وكذلك بحث اليات نشر التوعية الصحية واجراءات السلامة الوقائية وتهيئة خطط شاملة لاي حالة يشتبه بعا تؤشر من قبل الكوادر الصحية .

وبحسب البيان، فقد حضر الاجتماع قائد شرطة كربلاء ونائب قائد عمليات الفرات الاوسط ومدير صحة كربلاء ومدير استخبارات قيادة العمليات ومدير الجوازات والاقامة والهجرةةوالمهجرين ورابطة الفنادق.

واعلنت هيئة المنافذ الحدودية، امس الخميس، عن منع دخول المسافرين الإيرانيين من كافة المنافذ الحدودية، وشددت على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية، كما أعلنت وزارة النقل العراقية، تعليق جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران، وذلك عقب إعلان حكومة طهران عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة قم غربي البلاد.