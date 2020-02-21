الايرانيون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا

بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، صباح اليوم الجمعة في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).

وتجري الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.

وتتزامن انتخابات البرلمان مع انتخابات نصفية في مجلس خبراء القيادة في أقاليم طهران وفارس وقم وخراسان الشمالي وخراسان الرضوي.